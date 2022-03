Una media del tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una media del tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORARIA

Significato/Curiosita : Una media del tempo

Con il termine media si intende comunemente la media aritmetica. è l'indice di posizione più utilizzato. oscar chisini ha formalizzato una definizione generale...

Terrestre comprese tra due determinati meridiani, che adottano lo stesso orario per scopi legali, economici e sociali. precedentemente alla loro adozione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

