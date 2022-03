Una macchina indispensabile per il giardino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una macchina indispensabile per il giardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOSAERBA

Significato/Curiosita : Una macchina indispensabile per il giardino

il tosaerba è una macchina a motore che serve per tagliare l'erba del giardino e mantenere il prato rasato. il principio di funzionamento è comune per...

Di lame da tosaerba (fine ottocento) un tosaerba a motore esposto al national museum di canberra un tosaerba per uso domestico un tosaerba a motore senza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

