Tessuto per kilt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto per kilt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TARTAN

Significato/Curiosita : Tessuto per kilt

kilt era realizzato con un pezzo di stoffa lungo abbastanza da essere poi appoggiato sulla spalla dopo essere stato arrotolato intorno alla vita. per...

Stai cercando la superficie per le piste di atletica, vedi tartan (atletica leggera). il tartan è un particolare disegno dei tessuti in lana delle highland... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

