Il suo bacino è il Cadore - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PIAVE

Significato/Curiosita : Il suo bacino e il cadore

Auronzo di cadore (aurònzo o aurònze in ladino) è un comune italiano di 3 108 abitanti della provincia di belluno in veneto. il comune è noto per ospitare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piave (disambigua). il piave è un fiume italiano, che nasce dalle alpi carniche (monte peralba... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con bacino; cadore; Il bacino con Dortmund; bacino idrografico... in Scozia; Importante bacino carbonifero tedesco; L Oceanus che è il più vasto bacino da impatto sulla Luna; Li eccitano i picadore s; In cadore e in Sicilia; Nota stazione di villeggiatura del cadore ; Centro del cadore ; Cerca nelle Definizioni