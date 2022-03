La sua dilatazione è detta varice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua dilatazione è detta varice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VENA

Significato/Curiosita : La sua dilatazione e detta varice

Nelle arterie cerebrali e in quelle degli arti inferiori; venosi: sempre occlusivi, si formano in sede di dilatazione del vaso (varici) o di ulcere; si formano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vena (disambigua). una vena, in anatomia, è un vaso sanguigno che conduce il sangue verso il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Movimento di dilatazione del cuore; Arrossamento della pelle dovuto a vasodilatazione ; A volte nell'idronefrosi vi è una loro dilatazione ; La detta no gli stilisti; Le detta no i vincitori; Così è detta la All; E detta anche cedronella; Herpes che può venire a chi ha avuto la varice lla; Ha le stesse lettere di varice lla, e rima con dare; Cura morbillo e varice lla;