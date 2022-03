Lo studio e l interpretazione dei testi in filologia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo studio e l interpretazione dei testi in filologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESEGESI

Significato/Curiosita : Lo studio e l interpretazione dei testi in filologia

Esegeta (antica grecia). in filologia, l'esegesi (in greco antico: s, afi: [hek's:g:sis]) è l'interpretazione critica di testi finalizzata alla comprensione...

Legislazione ("esegesi giuridica"), la storia ("esegesi delle fonti storiche del medioevo"), la letteratura ("esegesi manzoniana") o la religione ("esegesi biblica")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

