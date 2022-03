Stato che esporta molto gas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato che esporta molto gas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RUSSIA

Significato/Curiosita : Stato che esporta molto gas

Cercando altri significati, vedi russia (disambigua). coordinate: 66°25'n 94°15'e / 66.416667°n 94.25°e66.416667; 94.25 la russia (in russo: ´, traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

