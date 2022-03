È solo contro il portiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È solo contro il portiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIGORISTA

Sostanziale che intercorre tra un portiere e un normale calciatore. il portiere, per le sue differenze da un giocatore di movimento, è tenuto a indossare una divisa...

Voci principali: calcio di rigore, tiri di rigore. il termine rigorista indica un calciatore che, per particolare abilità, è normalmente incaricato di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con solo; contro; portiere; Non canta mai da solo ; Preferisce vivere da solo ; Esiste solo conciato; L apostolo che credeva solo ai propri occhi; Consente di contro llare la velocità massima; Alimentazioni contro llate; Un punto di incontro in GB; Un frutto consigliato contro il... medico; Iniziali di Zoff, il famoso portiere ; Jordan, portiere della Nazionale inglese; Ricardo, grande portiere di calcio spagnolo; Il nome del portiere Zoff;