Servire... in un partito - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : MILITARE

Significato/Curiosita : Servire... in un partito

partito fondato nel 1966, vedi partito comunista d'italia (marxista-leninista). il partito comunista (marxista-leninista) italiano è stato un partito...

Il termine militare indica genericamente tutto ciò che è relativo alle forze armate o all'organizzazione militare di un paese, o con eventi bellici condotti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

