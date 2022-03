Il sacerdote che fece condannare Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sacerdote che fece condannare Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CAIFA

Significato/Curiosita : Il sacerdote che fece condannare gesu

Dell'accusa che gesù dichiarava di distruggere il tempio; il processo è condotto dall'intera assemblea o sinedrio mentre in marco il solo sommo sacerdote funge...

Caiàfa, in ebraico: , yosef bar kayafa, meglio noto come caifa (greco: afa; aramaico: ; kayafa 18-36)

