Il rifugio di certi giochi infantili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rifugio di certi giochi infantili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TANA

Significato/Curiosita : Il rifugio di certi giochi infantili

Formato da cittadini tra i 20 e i 34 anni di età (in certi casi fino ai 50 anni). agli svizzeri viene proibito di servire in eserciti stranieri, fatta eccezione...

Coordinate: 47°16'14n 39°20'29e / 47.270556°n 39.341389°e47.270556; 39.341389 tana (in greco: ta, tánaïs) è un'antica città situata alla foce del fiume... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

