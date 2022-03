In quelle boliviane c è il lago Titicaca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quelle boliviane c è il lago Titicaca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ANDE

Significato/Curiosita : In quelle boliviane c e il lago titicaca

Sviluppò tra il ii secolo a.c. e il xiii secolo nella parte meridionale del lago titicaca. molto più recente il dominio inca, che data il xv secolo, il cui impero...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ande (disambigua). disambiguazione – "regione andina" rimanda qui. se stai cercando la regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con quelle; boliviane; lago; titicaca; I tempi di qualificazione stabiliscono quelle di partenza; Sono bianche quelle di Dover; quelle dei piedi non hanno radici; Certi politici detengono quelle del potere; In quelle boliviane si trova il lago Titicaca; __-a lago : residenza di Trump; L arcipelago dei Caraibi con Aruba e Curagao; Arcipelago a sud di Zante; Il lago ... a Parigi; In quelle boliviane si trova il lago titicaca ; Cerca nelle Definizioni