Può essere conforme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere conforme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COPIA

Significato/Curiosita : Puo essere conforme

In matematica, in particolare nella geometria conforme, una mappa conforme (o isogonica) è una funzione che conserva gli angoli. più formalmente, una mappa...

copia e incolla copia anastatica copia conforme copia conforme all'originale copia per conoscenza copia per conoscenza nascosta copia di sicurezza copia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con essere; conforme; Basta per essere promossi; essere all __= ignorare; Tendenza o attitudine ad essere poco allegro; Può essere d avviamento; Non conforme al codice; conforme alla regola; Quella conforme non si distingue dall'originale; Il cibo conforme ai dettami religiosi ebraici; Cerca nelle Definizioni