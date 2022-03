Promosse la spedizione di Sapri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Promosse la spedizione di Sapri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PISACANE

Significato/Curiosita : Promosse la spedizione di sapri

Commentando la sanguinosa fine della spedizione di sapri avvenuta nel 1857, scrisse di "le uccisioni e le ferite fatte barbaramente, all'uso de'cannibali. la parte...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo attore, vedi carlo pisacane (attore). carlo pisacane, duca di san giovanni (napoli, 22 agosto 1818 – sanza, 2 luglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con promosse; spedizione; sapri; La promosse Lutero; promosse le moderne Olimpiadi; La promosse H. Dunant; Una spedizione in Terrasanta; In mezzo alla spedizione ; La spedizione in Terra Santa di Pietro l Eremita; Se è umanitaria, è una spedizione per salvare vite; L eroe sbarcato a sapri ; L eroe di sapri ; L'eroe che morì dopo lo sbarco di sapri ; Cerca nelle Definizioni