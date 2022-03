Preparare un abito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparare un abito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONFEZIONARE

Significato/Curiosita : Preparare un abito

Visto un topo come lui. giac diventa amico di ventus e lo porta nella camera di cenerentola: gli dice che vuole aiutarla a preparare un abito per partecipare...

Seersucker è un tessuto fine di cotone, solitamente a righe, usato per confezionare indumenti estivi. il seersucker fu originariamente sviluppato in india... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

