Il prefisso per ripetere - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : RI

Significato/Curiosita : Il prefisso per ripetere

Ottiene il nome lealtà. anche i prefissi possono essere morfemi derivativi (ad esempio, da costituzionale si ottiene incostituzionale con il prefisso in-)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ri. ri è un comune francese di 174 abitanti situato nel dipartimento dell'orne nella regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

