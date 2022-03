Si preferisce prenderle in agosto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si preferisce prenderle in agosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FERIE

Significato/Curiosita : Si preferisce prenderle in agosto

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ferie (disambigua). disambiguazione – "vacanza" e "vacanze" rimandano qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con preferisce; prenderle; agosto; preferisce vivere da solo; Qualcuno per le vacanze la preferisce al mare; Come i pezzi che il collezionista preferisce ; Mangiando il pollo, c è chi lo preferisce alla coscia; La stagione con agosto ; Nato a Londra il 5 agosto 1963, il personaggio è un attore britannico; Quello dell Assunta si svolge il 16 agosto ; Si sono svolte dal 23 luglio all 8 agosto dello scorso anno in Giappone; Cerca nelle Definizioni