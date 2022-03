Portate in loco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portate in loco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RECATE

Significato/Curiosita : Portate in loco

Le pro loco (dal latino, letteralmente «a favore del luogo») sono associazioni locali, nate con scopi di promozione e sviluppo del territorio. norme di...

Ormai in vista del confine nazionale, i delegati tedeschi che si erano recati a compiègne già il 7 novembre non ebbero altra scelta che quella di accettare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con portate; loco; Frasi altrui riportate in un discorso; Erano impiegati per gli spostamenti delle truppe aviotrasportate ; Una delle ultime portate ; Informazioni recenti riportate sui quotidiani; Giancarloco nduttore; Può precedere... loco ; Carro pieno di carbone trainato dalla loco motiva; La poesia di Archiloco , caratterizzata da oscenità;