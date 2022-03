I pesciolini appena nati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pesciolini appena nati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AVANNOTTI

Significato/Curiosita : I pesciolini appena nati

Il successivo svezzamento dei pesciolini appena nati, la cui mortalità per cause varie è risultata elevatissima (99,5%). i sopravvissuti, rilasciati in...

Gli avannotti sono i piccoli dei pesci, dal momento in cui assumono le sembianze dell'adulto, quindi appena finita la fase larvale. il termine è usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con pesciolini; appena; nati; Recipiente per pesciolini ; I pesciolini per la bagna càuda; I pesciolini per la bagna emula; pesciolini marinati; appena sfornate; appena uscite dalla fabbrica; appena è composta diventa... cosa passata; appena venuto al mondo; Amata fanati camente; È graduata sulla base di determinati valori dei numeri reali; nati vi della capitale russa; Sono nati nel 1962; Cerca nelle Definizioni