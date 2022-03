Per le entrate e le uscite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per le entrate e le uscite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : APERTURA

Significato/Curiosita : Per le entrate e le uscite

Compensazioni tra voci in entrata e voci in uscita; veridicità, deve essere "vero", senza sopravvalutazioni di entrate o sottovalutazioni di uscite, al di fuori di...

Sono: 1.c4: apertura inglese 1.cf3: apertura réti 1.f4: apertura bird 1.b3: apertura larsen esse danno origine alle cosiddette aperture laterali. tutte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

