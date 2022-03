Parte delle antiche terme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte delle antiche terme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CALIDARIO

Significato/Curiosita : Parte delle antiche terme

498333°e41.902778; 12.498333 le terme di diocleziano (thermae diocletianae), le più grandi fra le terme della roma antica, furono iniziate nel 298 dall'imperatore...

Temperatura moderata, e infine dal calidario, generalmente rivolto a mezzogiorno, con bacini di acqua calda. il calidario poteva avere forma rotonda o rettangolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

