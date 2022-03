Parlare a vanvera... per i Toscani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parlare a vanvera... per i Toscani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : NON TROVATA

Significato/Curiosita : Parlare a vanvera... per i toscani

Poco piacevoli al diretto interessato. parlare alle spalle parlare male di qualcuno in sua assenza. parlare a vanvera fare un discorso privo di consistenza...

L'isola non trovata è il terzo album del cantautore italiano francesco guccini, l'ultimo inciso sotto il solo nome di battesimo. è stato pubblicato nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con parlare; vanvera; toscani; Stolidezza, stupidità nel parlare e nell agire; parlare senza saperlo; Improvvisata nel parlare ; Lungaggine nel parlare ; Dire cose prive di senso: __ a vanvera ; Quel che si può fare a vanvera ; Si ripete nelle tante parole a vanvera ; Parlare a vanvera ; I toscani che furono assediati da Castruccio Castracani; L aroma dei brigidini, i dolci toscani ; I biscotti come i noti brigidini toscani ; Una mèta degli sciatori toscani ; Cerca nelle Definizioni