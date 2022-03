L organizzazione di un partito se la base conta poco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organizzazione di un partito se la base conta poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : VERTICISTICA

Significato/Curiosita : L organizzazione di un partito se la base conta poco

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi partito nazionalsocialista. il partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori (in tedesco:...

Fa riferimento all'essere organizzati a livello locale e non in forma verticistica. il termine cobas nacque originariamente nei primi anni ottanta come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con organizzazione; partito; base; conta; poco; organizzazione politica clandestina; Un organizzazione di Stati americani; L organizzazione che fissa la produzione di greggio; organizzazione Non Profit; Un vecchio partito italiano; Il vertice di un partito ; Era il partito di Pertini; Fazioso per partito preso; È graduata sulla base di determinati valori dei numeri reali; Uno se la fa in base a quel che sente; Un soft drink a base di estratto della radice di zenzero; Cape __: base di lanci spaziali USA; Si conta prima di darlo; Curato... dal conta dino; Calcolare, conta re; conta re tutti gli abitanti; poco meno di tre; Tendenza o attitudine ad essere poco allegro; poco folta Alpi con il Gran Paradiso; poco veloce; Cerca nelle Definizioni