Occorre per il gulasch - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PAPICRA

Significato/Curiosita : Occorre per il gulasch

Friuli-annia, friuli-aquileia, friuli-grave ecc.). celebre pietanza triestina è il gulasch, tradizionale piatto ungherese a base di spezzatino di manzo e con l'eventuale...

