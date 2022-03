Non è Sofia per una consonante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è Sofia per una consonante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SONIA

Significato/Curiosita : Non e sofia per una consonante

Finlandese: sonja inglese: sonya, sonia macedone: (sonja) norvegese: sonja portoghese: sonia, sônia rumeno: sonia russo: (sonja) serbo: (sonja)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

