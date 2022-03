I nervi a una estremità della colonna vertebrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I nervi a una estremità della colonna vertebrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SACRALI

Significato/Curiosita : I nervi a una estremita della colonna vertebrale

Costituita da un corpo vertebrale che insieme all'arco vertebrale delimita il foro vertebrale, il quale, insieme agli altri fori vertebrali, per sovrapposizione...

Fori sacrali anteriori, in comunicazione con il canale sacrale, che proseguono lateralmente con delle docce in cui sono accolti i nervi spinali sacrali anteriori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con nervi; estremità; della; colonna; vertebrale; Hai nervi a fior di pelle; Causa crisi di nervi ; Agire come il caffè sui nervi ; Allentare... i nervi ; estremità in opera; estremità d inglesi; Le estremità delle oche; Alle estremità di Nottingham; Un nome della moda italiana; È a nord della Lituania; I protagonisti della vicenda; La T della sigla TCI; Celebre brano dei Doors nella colonna sonora del film Apocalypse Now; È rinomato quello di colonna ta; L elemento che caratterizza una colonna classica; Deviazione laterale della colonna vertebrale; Deviazione laterale della colonna vertebrale ; Riempie la colonna vertebrale ; Colonna vertebrale ; Relativo ad un cuscinetto intravertebrale ; Cerca nelle Definizioni