Ha i mozzi agli estremi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha i mozzi agli estremi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASSALE

Significato/Curiosita : Ha i mozzi agli estremi

Accessorie di vincolo, sostegno e lubrificazione è detto assale. nel caso dei veicoli ferroviari l'assale è detto anche assile. esso, insieme alle ruote, costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con mozzi; agli; estremi; Piattino per mozzi coni e fiammiferi; mozzi coni; È utile per smozzi care; mozzi cone della sigaretta; Le tenagli e dello scorpione; Tagli ano l acqua; La signora di una canzone di Bagli oni; Decide la questione... chi gli tagli a la testa; I nervi a una estremi tà della colonna vertebrale; Gli estremi di William; Gli estremi dell accusa; estremi tà in opera; Cerca nelle Definizioni