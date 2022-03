Miss : collega di Poirot - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miss : collega di Poirot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MARPLE

Significato/Curiosita : Miss : collega di poirot

Carriera di poirot nella polizia belga presentandolo a un collega: in doppia colpa poirot menziona il fatto che egli era capo della polizia di bruxelles...

Stai cercando altri significati, vedi miss marple (disambigua). miss jane marple, o semplicemente miss marple, è un personaggio immaginario presente in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con miss; collega; poirot; Hanno... commiss ionato un delitto; Maurizio: ha creato il commiss ario Ricciardi; Longeva trasmiss ione di Rai 3; Modello di trasmiss ione; Un collega di Linus; collega mento telefonico per comunicazioni d emergenza; collega va Roma a Porto d Ascoli, sull Adriatico; I collega menti senza l uso di fili; Il Paese di Hercule poirot ; Romanzo di Agata Christie con poirot del 1975; La Miss collega di poirot ; Cerca nelle Definizioni