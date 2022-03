Un Ministero sovrintende a quelli culturali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Ministero sovrintende a quelli culturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BENI

Significato/Curiosita : Un ministero sovrintende a quelli culturali

In campo nazionale sia in campo europeo ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che sovrintende alla promozione, alla conservazione e al...

"ministero per i beni culturali e l'ambiente", istituito nel 1974 dal governo moro iv e di lì a poco ribattezzato "ministero per i beni culturali e ambientali"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

