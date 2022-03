I metri superati dall Everest - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I metri superati dall Everest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OTTOMILA

Significato/Curiosita : I metri superati dall everest

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi everest (disambigua). il monte everest (pron. /'verest/) è la vetta più alta del continente asiatico...

Con il termine ottomila si indicano comunemente le quattordici montagne della terra che superano gli ottomila metri di altitudine sopra il livello del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con metri; superati; dall; everest; Una pittura geometri ca; Equivalgono a diecimila metri quadrati ciascuno; Un terreno di pochi metri quadrati; Permette di convertire i chilometri in metri ; I metri superati da molte cime andine; Devono essere superati in certi concorsi ippici; I metri superati soltanto da 14 cime sulla Terra; superati nel tempo; Si usa per togliere lo smalto dall e unghie; Chiamare dall aldilà; Ellen. nella serie dall as; Fertilizzante ottenuto dall a trasformazione dei rifiuti urbani; La catena montuosa sovrastata dall everest ; Uno Stato con l everest ; Uno Stato con l'everest ; Quella dell'everest è il punto più alto della Terra; Cerca nelle Definizioni