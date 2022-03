L indossa il concertista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indossa il concertista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FRAC

Il frac (da frock coat) o marsina è un abito maschile molto formale. viene indossato più frequentemente di sera ma, al contrario dello smoking, può essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con indossa; concertista; Si indossa no dopo la doccia; Quello musqué s indossa ; Abito che si indossa in caso... di attesa; indossa no la maglia della Nazionale; Lo indossa il concertista ; L’abito del concertista ; Lo concede il concertista ... a richiesta; L'abito del concertista ; Cerca nelle Definizioni