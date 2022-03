Indica la volta scorsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica la volta scorsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GIÀ

Significato/Curiosita : Indica la volta scorsa

Moldavi sono quindi tornati alle urne, per la terza volta in due anni, il 28 novembre 2010, riconfermando la coalizione filo-occidentale che ottiene 57...

Disambiguazione – se stai cercando il brano presente nell'album, vedi e già/straniero#e già. e già è il 15º album discografico di lucio battisti, pubblicato il 14... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con indica; volta; scorsa; indica re il giorno dell inizio; Si indica no con le frecce; indica le pulsazioni; L indica zione del luogo in cui è avvenuto un determinato fatto o è stato redatto un documento; Nemmeno una volta ; Il giradischi d una volta ; Un richiamo che fa volta re; La funzione svolta dal parlamento; Come la settimana appena trascorsa ; Ormai trascorsa ; Esame per determinare come si è trascorsa la notte; Rapida e superficiale scorsa ; Cerca nelle Definizioni