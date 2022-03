Il... sopra della scarpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il... sopra della scarpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOMAIA

Significato/Curiosita : Il... sopra della scarpa

La storia della scarpa con il tacco è una storia lunga e ricca che risale al x secolo. furono i cavalieri i primi ad indossare scarpe con il tacco, poiché...

Significa pezzetto tagliato. se la tomaia non è realizzata in un unico pezzo è costituita da: punta: è la porzione di tomaia che si trova nella zona anteriore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Il gigante che Minerva uccise gettandogli sopra l Etna; Cecilia , noto sopra no; Il pittore olandese sopra nnominato il Bamboccio; Nega la sopra vvivenza dell anima; La mèta della gita 4695 Cuneo; _ Kardashian: attrice, modella e influencer; Un Elisa della televisione; Iniziali della Smutniak; Argine a scarpa ta per rinforzare muri o per difesa militare; Tacco... di scarpa ; Lo strumento nella scarpa ; scarpa ta costiera a picco;