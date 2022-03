Si getta nel Caspio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si getta nel Caspio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : URAL

Il volga si getta nel caspio, in russo volga vpadaet v kaspijskoe more, è un romanzo di boris andreevic pil'njak, la cui stesura risale al 1929, pubblicato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ural (disambigua). l'ural (in kazako , žajyq), conosciuto come jaik prima del 1775, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Di cui è stata progetta ta la costruzione; Facoltà per chi vuol progetta re veicoli volanti; getta aria sui capelli; Lo si getta dal canotto per tenerlo fermo; Versa le acque nel caspio ; Sbocca nel mar caspio ; Sbocca, come il Volga, nel caspio ; Sbocca nel caspio ;