Frutto esotico dalla polpa verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto esotico dalla polpa verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : KIWI

Significato/Curiosita : Frutto esotico dalla polpa verde

Asiatici come il “re dei frutti”, il durian si distingue per le grandi dimensioni, il forte odore e la buccia spinosa. la polpa del frutto può essere consumata...

(shaw, 1813) è un genere di uccelli inadatti al volo, comunemente noti come kiwi o atterigi. è l'unico genere della famiglia apterygidae e dell'ordine apterygiformes...

