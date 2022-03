Lo formano le truppe di stanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo formano le truppe di stanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRESIDIO

Del parlamento russo a schierare truppe russe in ucraina in risposta alla crisi. le truppe russe, di stanza in crimea, di conseguenza furono mobilitate ed...

presidio ospedaliero presidio medicale presidio – città statunitense nel texas presidio – in ambito it attività sistemista di monitoraggio e gestione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

