Il fiume in cui Alessandro Magno rischiò di morire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiume in cui Alessandro Magno rischiò di morire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CIDNO

Significato/Curiosita : Il fiume in cui alessandro magno rischio di morire

Rimasti in sicilia furono catturati e mandati a morire nella latomia. ma il più grande condottiero della grecia fu senza dubbio alessandro magno, il quale...

Il cidno, l'odierno tarsus çay, è un fiume nella provincia di mersin, nel sud della turchia. il suo nome è legato alla storica città di tarso chiamata...

