Fascia elastica per il piede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fascia elastica per il piede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CAVIGLIERA

Una fascia, in anatomia, è uno strato di tessuto fibroso. una fascia è una struttura di tessuto connettivo che ricopre i muscoli, gruppi di muscoli, vasi...

La cavigliera (chiamata anche catena alla caviglia o braccialetto alla caviglia) è un gioiello portato alla caviglia. le cavigliere (e gli anelli da piede)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

La fascia africana tra il Sahara e le savane; fascia ta dal medico; Una fascia di legno ai piedi del muro; fascia costiera; Fascia elastica per coprire l addome; E' elastica nei pistoni; Materia elastica ; Gomma elastica ; Lo snodo... del piede ; Così è il piede delle anatre; Si alza insieme al piede ; Parte posteriore dello scheletro del piede ;