L estremo Capo del Sudamerica - Cruciverba

L estremo Capo del Sudamerica.

Soluzione 4 lettere : HORN

Significato/Curiosita : L estremo capo del sudamerica

Raggiunge, in casi estremi, la povertà assoluta. il divario economico tra ricchi e poveri, nella maggior parte delle nazioni del sudamerica, è considerata...

Cercando l'album discografico di jovanotti, vedi lorenzo 1999 - capo horn. capo horn (in spagnolo cabo de hornos) viene indicato convenzionalmente come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

