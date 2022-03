Esegue disegni nel legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esegue disegni nel legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : INTARSIATORE

Significato/Curiosita : Esegue disegni nel legno

Alla terra. tambal: patchwork di triangoli tutti con disegno differente. il materiale su cui si esegue tradizionalmente il batik è una stoffa leggera, generalmente...

Al capomastro vanni di tura dell'ammannato e ad una piccola squadra d'intarsiatori senesi, che utilizzarono cartoni di alta qualità che creano figure dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con esegue; disegni; legno; esegue importanti ricerche petrolifere in Libia; Si pratica esegue ndo piccole riparazioni in casa; Si esegue prima del lavaggio; S esegue mentre tutta l orchestra tace; disegni ... intrecciati; La striscia di disegni a fumetti; La parte del nome in comune nei disegni a lato; Cuoio stampato a disegni ; 21, Rode il legno ; legno da parquet; Coleottero che si nutre di legno ; Un legno da ebanisteria; Cerca nelle Definizioni