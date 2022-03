Li emanavano gli imperatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li emanavano gli imperatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In pratica la forma dell'editto, che nei tempi più antichi i pretori emanavano per definire solennemente la propria politica giudiziaria e che progressivamente...

Si intende per editto di milano (noto anche come editto di costantino e licinio, editto di tolleranza o rescritto di tolleranza) l'accordo sottoscritto...