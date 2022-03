L edificio con bagno turco e massaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L edificio con bagno turco e massaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : HAMMAM

Significato/Curiosita : L edificio con bagno turco e massaggi

Reperibile nelle regioni semi-aride da cui essi provenivano. il fascino del bagno turco ha origini antichissime: ci basti pensare che troviamo un esplicito riferimento...

ammam (in arabo: ) indica in lingua araba, e in molte altre lingue che hanno incamerato parti più o meno cospicue di lessico arabo, il complesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

