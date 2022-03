Ebbe il titolo di Augusto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ebbe il titolo di Augusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OTTAVIANO

Significato/Curiosita : Ebbe il titolo di augusto

augusto è il titolo che fu portato dagli imperatori romani, dagli imperatori "bizantini" romani d'oriente fino al 610, e poi anche dai sovrani del sacro...

Augusto (disambigua). disambiguazione – "ottaviano augusto" rimanda qui. se stai cercando l'incrociatore, vedi ottaviano augusto (incrociatore). gaio giulio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con ebbe; titolo; augusto; La città campana in cui sarebbe nato Pulcinella; ebbe in Fichte un autorevole propugnatore; Catone il Vecchio ebbe quello di Censore; I diritti che ogni governo dovrebbe tutelare; Va in paradiso... nel titolo di un film del 1971 con Gian Maria Volonté; Il titolo del deputato abbreviazione; Il titolo di Eleonora Pedron e Cristina Chiabotto; Il sottotitolo della settima sinfonia di Sciostakovic; Era governata da un legato di Cesare augusto ; Monumento che celebra le vittorie di augusto ; La famiglia per augusto ; Un altro nome dell imperatore augusto ; Cerca nelle Definizioni