È... importante all inizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È... importante all inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IM

Significato/Curiosita : E... importante all inizio

Risale al 1966. è considerata la principale corsa per la preparazione della milano-sanremo e una delle corse più importanti di inizio stagione. dal 2005...

Gruppo musicale britannico im chang-kyun – lead rapper nel gruppo musicale monsta x im – codice vettore iata di menajet im – codice iso 3166-1 alpha-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con importante; inizio; Un antica e importante strada partenopea; Windimportante società di telefonia cellulare; Un importante città industriale nella Ruhr; importante centro industriale cinese; inizio di battibeceo; L inizio del tango; Linizio dell equinozio; inizio d ipotesi; Cerca nelle Definizioni