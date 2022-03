Li divora lo studioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li divora lo studioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LIBRI

Significato/Curiosita : Li divora lo studioso

Hooper sfugge per miracolo all'assalto dello squalo, che salta sulla barca e divora quint a sangue freddo. brody, con la barca a picco, lancia una bombola pressurizzata...

Altre definizioni con divora; studioso; Che logorano o divora no in poesia; Farfalle i cui bruchi divora no le foglie di betulle e faggi; Le mascelle di chi divora ; Il divora tore delle favole; Uno studioso della conformazione terrestre; studioso di uccelli; Uno studioso di insetti; Uno studioso come Émile Durkheim o Max Weber;