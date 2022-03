Lo dice chi prende atto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dice chi prende atto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AH

Significato/Curiosita : Lo dice chi prende atto

Nel poema di puškin crede di essere un corvo, così nina dice di essere un gabbiano. (c.f atto 4). la prima de il gabbiano il 17 ottobre 1896 al teatro...

Il boeing ah-64 apache è un elicottero d'attacco sviluppato negli stati uniti d'america a partire dagli anni settanta. utilizza un rotore principale e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

