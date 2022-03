Se è delicato, è meglio non premerlo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è delicato, è meglio non premerlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TASTO

Significato/Curiosita : Se e delicato, e meglio non premerlo

Al di fuori delle corde), una "macchina di precisione" in uno stato di delicato equilibrio: le forme, i vari elementi ed anche i più minuti dettagli costruttivi...

Sotto il tasto maiuscolo ( shift) di sinistra, e a sinistra del tasto alt di sinistra alt; quello più a destra (ctrl destro) si trova sotto il tasto maiuscolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

