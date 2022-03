È consigliabile non metterne molta al fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È consigliabile non metterne molta al fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARNE

Significato/Curiosita : E consigliabile non metterne molta al fuoco

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carne (disambigua). carne è il termine usato comunemente per intendere le parti commestibili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

