Con le loro punte si prepara un risotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con le loro punte si prepara un risotto.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASPARAGI

Significato/Curiosita : Con le loro punte si prepara un risotto

E poi il riso alla campagnola con le verdure, il risotto con gli spinaci selvatici, gli strangolapreti, i bigoli con le sardelle e la pastissada de caval...

asparagi verdi in italia sono spesso serviti facendoli saltare in padella previa lessatura, semplicemente con burro o burro e parmigiano ("asparagi alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

