La città con più Nicaraguensi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città con più Nicaraguensi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANAGUA

Significato/Curiosita : La citta con piu nicaraguensi

Chiamato danto dal nicaraguensi, tre specie di formichieri e molti altri. il 12 dicembre 2009, "la prensa", un quotidiano nicaraguense, ha riferito che...

managua, ufficialmente leal villa de santiago de managua (leale città di santiago di managua), è la capitale del nicaragua e capoluogo dell'omonimo dipartimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

